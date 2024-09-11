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Kartepe'de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi Bahçelievler Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenaze törenine çocuğun ailesi, yetkililer ve okul arkadaşları katıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde dün bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kaan Taylan Altunter (12) için Bahçelievler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken baba Avni Altunter, taziyeleri kabul etti.

Altunter'in tabutunun üzerine U14 oyuncusu olduğu Uzunçiftlik Spor Kulübünün forması konuldu. Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Altunter'in ailesinin yanı sıra Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ile çocuğun okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Otomobil Kartepe kocaeli Güncel Yaşam

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