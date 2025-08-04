Kartepe'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Kartepe'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. E.A. idaresindeki 2-DKQ-237 yabancı plakalı otomobil ile H.A.S.'ın kullandığı 41 HZ 179 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri E.A. ve H.A.S. ile araçlarda bulunan S.L.C. ile S.A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı

Zincir marketlerle ilgili çarpıcı karar! Bunu yapan yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG'li yıldız Mukiele'den Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe'ye şok cevap: Sizi istemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.