Kartepe'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve biri ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak'ta M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı otomobil ile K.E'nin kullandığı 34 RV 7124 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 34 FUV 038 plakalı otomobildeki S.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.