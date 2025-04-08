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Kartepe'de Nisan Ayında Kar Yağışı

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Kocaeli'nin yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağarken, Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların düşeceği uyarısını yaptı. Kartepe'nin zirvesinde lapa lapa kar yağması bekleniyor.

Nisan ayında Kartepe'ye kar yağdı

KOCAELİ - Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan uyarının ardından Kocaeli'nin yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceği uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, Kartepe'nin zirvesinde de lapa lapa kar yağdı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan uyarıda, "Kocaeli geneli bugünden itibaren, Trakya kesiminden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor" denildi.

Kocaeli'de bugün en düşük hava sıcaklığının 4 derece olması beklenirken, yarın ve çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 9, en düşük sıcaklığın ise 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel
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