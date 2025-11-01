Haberler

Kartepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü M.T.G. yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü M.T.G.'nin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Ekim'de akşam saatlerinde Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. M.T.G.'nin idaresindeki 41 AFM 009 plakalı motosiklet ile S.E.'nin kullandığı 41 EDU 592 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve yol kenarındaki yön levhası direğine çarpan M.T.G., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.T.G.'nin tedavisi sürüyor. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
