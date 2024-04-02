Kartepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Önceki gün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde Ebubekir Özdemir'in (15) kullandığı motosiklete, aynı yönde giden ve sokağa girmek için sağa dönen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özdemir, kazada hayatını kaybetti.
Kaza yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü M.E.K'nin polis ekiplerince yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza görüntülerinde, çarpışmanın ardından yere savrulan motosikletin yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durması ve çevredekilerin yerde hareketsiz duran motosiklet sürücüsünün yardımına koşması yer alıyor.