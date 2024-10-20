Kartepe'de motosiklet ile yaya çarpıştı: 2 ağır yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Uzuntarla Mahallesi mevkisinde seyreden E.T. idaresindeki 54 HZ 097 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y'ye çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.