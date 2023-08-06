Kartepe'de Minibüs Sulama Tankerine Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada minibüs, sulama tankerine çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde minibüsün sulama tankerine çarptığı kazada sürücü G.P., yaralandı.

Kaza, Dumlupınar Mahallesi Doğanlar Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarındaki bitkileri sulayan İ.D. idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 PB 781 plakalı sulama tankerine, aynı yönde giden G.P. idaresindeki 55 AGC 963 plakalı minibüs çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü G.P., aracının içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan G.P.'yi bulunduğu yerden kurtardı. G.P., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)