Kartepe'de Milyonluk Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında milyonluk otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de bulunuyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde milyonluk otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 3 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca yolu Sarımeşe Işıklar mevkiinde meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 34 EPU 609 plakalı BMW marka lüks otomobil ile B.K. yönetimindeki 41 AFK 882 plakalı Dacia marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç savrulurken sinyalizasyon direği devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 genci ambulansa alarak hastaneye götürdü. BMW sürücüsü H.Y. de kontrol amaçlı ambulansa alınsa da hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza anları kamerada

Öte yandan, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks otomobilin yola çıktığı esnada hafif ticari aracın gelmesi ve çarpışma anı gözükürken çarpışmanın ardından otomobilin kaldırıma çıktığı, hafif ticari aracın ise savrulduğu görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ