Kartepe'de Milyonluk Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, milyonluk otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde milyonluk otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca yolu Sarımeşe Işıklar mevkiinde meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 34 EPU 609 plakalı BMW marka lüks otomobil ile B.K. yönetimindeki 41 AFK 882 plakalı Dacia marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç savrulurken sinyalizasyon direği devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 genci ambulansa alarak hastaneye götürdü. BMW sürücüsü H.Y.'de kontrol amaçlı ambulansa alınsa da hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ