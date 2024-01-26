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Kartepe'de kumar oynayanlara yüksek para cezası

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan denetimde kumar oynandığı tespit edilen 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetimde E.T'ye ait iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Polis ekipleri iş yeri sahibi E.T. hakkında adli işlem başlatırken, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye ise 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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