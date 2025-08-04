Kartepe'de Kumar Oynayan 5 Kişiye 46 Bin Lira Ceza

Kartepe'de Kumar Oynayan 5 Kişiye 46 Bin Lira Ceza
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 5 kişiye toplamda 46 bin 235 lira ceza kesildi. Bir mekanda kumar oynattığı tespit edilen A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Kartepe'de bir mekanda A.Ç'nin kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza kesildi, ayrıca kumar oyununda kullanılan 3 bin 500 liraya el konuldu.

A.Ç. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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