Üye Girişi
Haberler

Kartepe'de kovalamaca sonucu 6 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan bir operasyonda, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçede uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Sürücüsü "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 6 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Olay yerinden kaçan K.C. ve H.U, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Göçmen Kaçakçılığı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başak Demirtaş DEM Parti adayı oldu mu? Başak Demirtaş İstanbul adayı olacak mı? Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı! Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı? Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir? Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir? Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title