Kartepe'de Kömürlükte Başlayan Yangın, 2 Katlı Evi Sıçrattı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte başlayan yangın, hızla büyüyerek 2 katlı bir eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte başlayıp 2 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi'ndeki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 katlı evin çatısına sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kömürlükte ve evde hasara neden oldu.