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Kartepe'de Kömürlükte Başlayan Yangın, 2 Katlı Evi Sıçrattı

Kartepe'de Kömürlükte Başlayan Yangın, 2 Katlı Evi Sıçrattı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte başlayan yangın, hızla büyüyerek 2 katlı bir eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte başlayıp 2 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi'ndeki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 katlı evin çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kömürlükte ve evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

İtfaiye Kartepe kocaeli

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