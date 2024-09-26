Üye Girişi
Haberler

Kartepe'de Kömürlük Yangını: 2 Katlı Apartmana Sıçradı

Kartepe'de Kömürlük Yangını: 2 Katlı Apartmana Sıçradı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe ilçesinde kömürlükte çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı apartmana sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma ile kontrol altına aldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı apartmana sıçradı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, kömürlük ve binada hasar oluştu.

Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi'ndeki kömürlükte, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kömürlüğün bitişiğindeki 2 katlı apartmana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken; polis ekipleri ise herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için caddeyi trafiğe kapattı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Binanın çatı katı ve kömürlük kullanılamaz hale gelirken, dairelerde ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Acil Durum Soruşturma Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Kartepe Güncel Yaşam

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });