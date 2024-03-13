Üye Girişi
Haberler

Kartepe'de Kendisinden Haber Alınamayan Genç Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Egemen Emir Onhan'dan haber alamayan iş arkadaşları, durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onhan'ın evinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.

Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Egemen Emir Onhan'dan (24) haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Onhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Olay Acil Durum Ölüm Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Mahmudiye adayı Muzaffer Kaplan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Mahmudiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İnönü adayı Yücel İpek kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir İnönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Han adayı Sezer Özçesoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Han belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Günyüzü adayı Metin Kilit kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Günyüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çifteler adayı Hamdi Tabanlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Çifteler belediye başkan adayı kim oldu? Barış Bilge kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Barış Bilge kimdir? Saadet Partisi Beylikova adayı Muhammet Serdar Akbıyık kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Beylikova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Alpu adayı Ali Ulvi Büyükkıdan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Alpu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yakutiye adayı Yusuf Kolikısa kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Uzundere adayı Mehmet Aldemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Uzundere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tortum adayı Fuat Demirci kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tortum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekman adayı Abidin Köşe kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şenkaya adayı Bedirhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Şenkaya belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pazaryolu adayı Nuri Coruh kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pazaryolu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pasinler adayı Vasfi Cahit Tohumcu kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pasinler belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title