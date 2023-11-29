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Kartepe'de Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

29 Kasım 2023 00:50 Son Güncelleme: 00:52 Abone Ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 kara yolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobilin arkadan çarptığı diğer otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.