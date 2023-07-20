Kartepe'de Kavşak Kazası: 3 Kişi Yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada trafik lambası devrilirken, hafif ticari araç ise yolda ters döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emekevler Mahallesi istikametinden gelen H.Y. idaresindeki 34 EPU 609 plakalı otomobil ile Sapanca Yolu Caddesi'nden İzmit yönüne giden B.K. idaresindeki 41 AFK 882 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kavşaktaki trafik lambasının devrilmesine sebep olurken hafif ticari araç da yolda ters döndü. Hafif ticari araçta bulunan M.G., O.K. ve K.A. kazada yaralanırken, aracın sürücüsü B.K. ve otomobil sürücüsü H.Y. yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, araç sürücülerini ifadelerini almak için polis merkezini götürürken hatalı geçiş yapan aracın tespiti için soruşturma başlatıldı.