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Kartepe'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

16 Aralık 2023 22:43 Güncelleme: 22:44 Abone Ol

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı belirtildi.