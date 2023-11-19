Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor Kocaeli'nin önemli turizm bölgelerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.

Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin önemli turizm bölgelerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar yağışı etkisini göstermeye devam ettirirken, vatandaşlar araçlarıyla bölgeye giderek karın tadını çıkardı. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.