Kartepe'de Kamyonet Dereye Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet dereye devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yusuf K'nin kullandığı 41 ANL 402 plakalı kamyonet, Çepni Mahallesi Kartepe Caddesi Yudum Sokak'ta virajı alamayıp yoldan çıktı.
Dereye devrilen kamyonetteki sürücü ile yanındaki Durmuş A. yaralandı.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkartılan yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel