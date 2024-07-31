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Kartepe'de Kağıt Yüklü TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda kağıt yüklü bir TIR bariyerlere çarparak devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda kağıt yüklü TIR bariyerlere çarpıp devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlantı yolu Kartepe ilçesinde meydana geldi. Oğuzhan U. yönetimindeki 26 LD 120 çekici plakalı kağıt yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp emniyet şeridine devrildi. TIR sürücüsü yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. TIR sürücüsün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışmalar sürerken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Kocaeli Kartepe Yaşam Güncel Haberler

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