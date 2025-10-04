Kartepe'de Kadına Yönelik Şiddet: Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokakta bir kadını darbeden şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Kartepe ilçesinde bir kadının darbedildiğine ilişkin görüntülerin bazı basın yayın organlarında yayımlanmasının ardından çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.