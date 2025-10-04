Haberler

Kartepe'de Kadına Yönelik Şiddet: Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokakta bir kadını darbeden E.A. isimli şüpheli, kamera kayıtlarıyla tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan işlem başlatıldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Kartepe ilçesinde bir kadının darbedildiğine ilişkin görüntülerin bazı basın yayın organlarında yayımlanmasının ardından çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
