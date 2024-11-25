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Kartepe'de İş Yerinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Kartepe'de İş Yerinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir iş yerinden kıyafet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 51 bin lira değerinde kıyafet çalındığı tespit edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 51 bin lira değerinde kıyafet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler yabancı uyruklu H.M, E.T.C. ve R.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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