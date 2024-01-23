Kartepe'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinden çalınan üretim makineleriyle ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen çalıntı ürünler sahibine teslim edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden üretim makinelerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu 7 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 3 mekanda yapılan aramada ele geçirilen çalıntı ürünler, sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.