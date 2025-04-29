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Kartepe'de Hurda Yüklü TIR Devrildi, Şoför Yaralandı

Kartepe'de Hurda Yüklü TIR Devrildi, Şoför Yaralandı
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TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe ilçesinde hurda yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Kazanın ardından otoyolda trafik kontrollü sağlanırken, hurdaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe ilçesi geçişinde hurda yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför Msutafa Ö., yaralandı. TIR'dan otoyola saçılan hurdaları kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ö. idaresindeki 42 ARN 516 kupa plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak 100 metre sürüklenip, bariyerlerin üzerine devrildi. Dorsedeki hurdalar otoyolun İstanbul istikametine saçıldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 3 şeritli otoyolda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, TIR ve hurdaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yaralanan TIR şoförü Mustafa Ö.'ye ambulansta müdahale edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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