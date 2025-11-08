Kartepe'de Hafif Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 5 Yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. M.H.A. yönetimindeki 16 RAR 61 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu konumundaki D.T., S.S., Z.S. ve İ.M.Ç., ekiplerce araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),