Kartepe'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı. S.G., uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi olarak yakalanırken, iki düzensiz göçmen de sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Kartepe'de yapılan operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan S.G, beraberindeki 2 düzensiz göçmenle yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili çalışmasını genişleten ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla H.Ş. ve M.J'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

