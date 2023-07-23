Kartepe'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Olay, Çepni Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ