Kartepe'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasındaki kağıt ve benzeri atık malzemeler, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını gören fabrika çalışanı durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel