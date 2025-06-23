Kartepe'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 59 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı.
Suadiye Mahallesi dağ yolu mevkisinde Davut D. (59) idaresindeki 41 AK 975 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bariyer ile traktör arasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel