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Kartepe'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kartepe'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Suadiye Okçapınar mevkisinde İsmet Erturan'ın (59) kullandığı traktör, ormanlık alanda devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Erturan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir çocuk babası Erturan'ın, Kocaelispor'un eski yöneticisi olduğu öğrenildi.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Traktör, Kocaeli, Güncel, Haberler

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