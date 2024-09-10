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Kartepe'de Bisikletli Çocuk Cipin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bisikletli bir çocuk, cipin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cipin çarpıp üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bisikletli Kaan Altuner (13), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuner'in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisiklet ile ön kaldırarak giden Altuner'in karşıdan gelen cip ile çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından cipin durmayarak Altuner'in üzerinden geçtiği, çevrede bulunan bir sürücünün ise aracından fırlayarak giden sürücüye 'Ne yapıyorsun, Allah senin belanı vermesin, dur' dediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cip sürücüsünün emniyetteki sorgusu sürüyor.

HABER: Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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