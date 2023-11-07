Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleşen bir cinayet davasında, tutuklu sanıklardan birine müebbet hapis cezası istendi. Diğer sanık ise suçluyu kayırma suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kartepe'de bir kişinin öldürülmesi davasında mütalaalar açıklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada verilen esas hakkındaki mütalaada, tutuklu yargılanan sanıklardan birinin "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğerinin "suçluyu kayırma"dan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nedret Ç, Adem Ç. ile ölen Ahmet Seçgin'in (31) babası müşteki İbrahim Seçgin ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada gelen evraklar okunarak dosyaya konuldu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Adem Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, diğer tutuklu sanık Nedret Ç'nin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz sanık B.F'nin ise aynı suçtan beraatine karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen Adem Ç, hedef alarak eylemde bulunmadığını savunarak, pişman olduğunu ifade etti.

Nedret Ç. de Adem Ç. ile ölen Ahmet Seçgin arasında husumet olduğunu bilmediğini, durumu olaydan sonra öğrendiğini söyledi.

Maktulün babası İbrahim Seçgin ise oğlunun pusuya düşürülerek öldürüldüğünü öne sürerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Adem Ç. ile Nedret Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Olay

D-100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), 28 Temmuz 2021'de İbrikdere mevkiinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurulmuş, sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan otomobil 50 metre sürüklenmişti. Seçgin, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, cinayette kullanıldığı belirtilen silah da ele geçirilmişti. Şüphelilerden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.