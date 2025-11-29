Kartepe'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 4 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çamaşırhanede 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 26 Kasım'da Köseköy Mahallesi'ndeki bir çamaşırhanede çıkan bıçaklı kavgada A.G'nin ölmesi ve M.A'nın yaralanmasına ilişkin yürüttükleri çalışmada şüphelileri belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliler M.B, G.P, A.K. ve R.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Miralay Sokağı'nda 26 Kasım'da, bir çamaşırhanede yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, A.G. ile M.A. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan A.G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.