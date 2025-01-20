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Kartepe'de Baltayla Yaralanan İsa T. Hastanede Hayatını Kaybetti

Kartepe'de Baltayla Yaralanan İsa T. Hastanede Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde baltayla başına darbe alan 35 yaşındaki İsa T., hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma iki kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde baltayla yaralandığı belirlenen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Suadiye Mahallesi orman yolu mevkisinde, kulübesi önünde motosikletini gören bir yakını İsa T'yi (35) ziyaret etti.

İsa T'yi kulübede kanlar içinde gören kişi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Baltayla başına darbe aldığı belirlenen İsa T, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruştuma başlatan jandarma ekiplerinin, 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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