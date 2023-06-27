Kartepe'de ATV Atölyesi Yangını

Atölye alev topuna döndü, içerisindeki ATV kullanılmaz hale geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ATV atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölyenin içerisindeki ATV ise küle dönerek dönerek kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Huş Sokak'ta bulunan ATV atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye içerisinde çalışma yapılıyorken henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bir anda atölyeyi sararken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, atölyeye müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Atölyenin içerisinde yer alan bir ATV de adeta küle dönerek kullanılmaz hale geldi. Atölyenin yanındaki elektrik direği de yangından etkilendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından SEDAŞ ekipleri zarar gören direkte çalışma yaptı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.