Kartepe'de Anaokulu Yakınında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kazan dairesi kullanılamaz hale gelirken, öğrenciler güvenlik önlemi olarak bahçeye çıkarıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Anaokulu'nun yanındaki kalorifer kazanının bulunduğu tek katlı yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kazan dairesi kullanılamaz hale geldi.
Anaokul ile aynı kampüsteki Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu ve İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde önlem amacıyla okulun bahçesine çıkarıldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından öğrenciler sınıflarına döndü.