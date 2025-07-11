Kartepe'de Amca, Yeğenlerine Saldırdı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kartepe'de Amca, Yeğenlerine Saldırdı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde husumetli amca F.Y., tartışma sırasında iki yeğenini tabancayla öldürdü, bir yeğenini de yaraladı. Olayla ilgili F.Y. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı 2 yeğenini öldürdü, 1 yeğenini yaraladı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde, aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda F.Y. yeğenleri G.Z.Y, M.S. ve G.Y'ye tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık ekipleri G.Z.Y. ile G.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den silah bırakmaya ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.