Kartepe'de Amca, Yeğenlerine Saldırdı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı 2 yeğenini öldürdü, 1 yeğenini yaraladı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde, aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda F.Y. yeğenleri G.Z.Y, M.S. ve G.Y'ye tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık ekipleri G.Z.Y. ile G.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.