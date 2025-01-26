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Kartepe'de Alkollü Sürücüyle Ters Yöne Girilen Kazada 4 Yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü sürücünün ters yönde ilerlemesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü sürücünün ters yöne girmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Köseköy İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara yönünde A.K. idaresindeki 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç ile ters yönde ilerlediği belirlenen H.K. yönetimindeki 41 HK 383 plakalı hafif ticari araç ve G.Ç'nin idaresindeki 41 EJ 571 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü A.K, aynı araçta bulunan çocuk A.K. ve R.N. ile diğer aracın sürücüsü H.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan alkol muayenesinde H.K'nın 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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