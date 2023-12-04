Kartepe'de 84 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Salim G, evinde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Ertuğrulgazi Mahallesi Hemşire Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Salim G'ye yemek getiren oğlu, babasını yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Salim G'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.