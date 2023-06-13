Kartepe'de 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.