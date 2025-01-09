Kartepe'de 59 Sikke Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri 3 kişinin üzerini kontrol etti.

Jandarma, şüphelilerin üzerinde 59 sikke buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.