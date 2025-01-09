Kartepe'de 59 Sikke Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma tarafından durumundan şüphelenilen 3 kişinin üzerinde 59 sikke bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı ancak adli mercilerce serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri 3 kişinin üzerini kontrol etti.
Jandarma, şüphelilerin üzerinde 59 sikke buldu.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel