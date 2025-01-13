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Kartepe'de 36 Sikke Ele Geçirildi

Kartepe'de 36 Sikke Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma, durumundan şüphelendiği bir kişinin üst aramasında 36 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 36 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde 36 sikke ele geçirildi, zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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