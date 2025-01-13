Kartepe'de 36 Sikke Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 36 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde 36 sikke ele geçirildi, zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldı.