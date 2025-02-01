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Kartepe'de 2 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü, bir kişi ambulansta oksijen tedavisi aldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi'ndeki binanın üst katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişiden birine sağlık personelince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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