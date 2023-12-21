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Kartepe'de 14 Bin 100 Makaron Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan operasyonda, bir iş yerinde 14 bin 100 makaron, sigara sarma makinesi, tütün ve terazi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ö.İ'ye ait iş yerinde yapılan aramada 14 bin 100 makaron, 3 sigara sarma makinesi, 7 kilo 655 gram tütün ile terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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