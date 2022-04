'Kartallar' Bingöl dağlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren ve "Kartallar" olarak bilinen jandarma komandolar, ilkbaharda karla kaplı dağlarda ve kırsalda teröristlere göz açtırmıyor.

PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

"Kartallar" olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin barınma alanlarının imha edilerek üslenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor.

Halkın huzur ve güvenliği için her daim göreve hazır olan "Kartallar", alınan istihbaratları değerlendirip, gerekli planlama ve komutanlarından aldıkları emirler doğrultusunda zırhlı araçlarla araziye çıkıyor.

Sorumluluk alanlarındaki dağlarda ve kırsalda "ara bul, yok et" prensibiyle teröristlere yönelik operasyon yapan komando timi, karla kaplı bölgelerde ve zorlu arazi ile iklim koşullarına rağmen görevini kararlılıkla sürdürüyor.

Arazileri didik didik arayarak teröristlerin izini süren timler, örgüt mensuplarının kullandığı sığınak ve barınakları bulup imha ediyor.

"Kartallar", disiplin ve titizlik içinde yaptıkları arazi arama taramalarında zaman zaman teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcı maddeleri ve örgütün finansman kaynağı olan uyuşturucuyu buluyor ve imha ediyor.

Kırsal alanda, bölücü terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği bomba, el yapımı patlayıcı, mayın ve silahların bulunmasına etkin rol alan dedektör köpek "Tasnif", üstün koku alma yeteneğiyle komandoları her türlü bombalı tuzaktan koruyor.

"Son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğiz"

Komando Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Ali Abbas Eyüpoğlu, AA muhabirine, aldıkları eğitimler neticesinde yaz kış demeden gerekli silah ve teçhizatı kuşandıklarını söyledi.

Hiçbir zorluğun mücadelelerini engellemeyeceğine dikkati çeken Eyüpoğlu, "Aziz Türk milletimizin bilmesini isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman ve her yerde her türlü arazi koşulunda onurlu mücadelemize son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğiz." dedi.

Geçen yıl 19 milyon 615 bin 906 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 2021 yılı içerisinde yürütülen operasyonlar neticesinde ele geçirilen mühimmat ve uyuşturucu hakkında bilgi veren Jandarma Yarbay Eyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yürütülen operasyonlarda 43 sığınak ve mağara tespit edildi, 7 muhtelif cins ve miktarda silah, 20 el bombası, 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, 160 kilogram patlayıcı madde, 4 bin 648 çeşitli çaplarda mühimmat ve 784 kilogram yaşam malzemesi ile 19 milyon 615 bin 906 kök Hint keneviri, 3 ton 535 kilo 756 gram esrar, 771 kilo 680 gram skunk ve 27 kilo 56 gram metamfetamin ele geçirildi."