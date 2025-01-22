Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler Ankara'da Defnedildi

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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Yılmaz Sarıtaş ve çocukları Nehir ile Doruk, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlendi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında yaşamını yitiren Yılmaz Sarıtaş ile çocukları Nehir ve Doruk Sarıtaş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz Sarıtaş (50) ile çocukları Nehir (15) ve Doruk (13) için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin yakınları, baba ile çocukların arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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