Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler Ankara'da Defnedildi

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında yaşamını yitiren Yılmaz Sarıtaş ile çocukları Nehir ve Doruk Sarıtaş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yılmaz Sarıtaş (50) ile çocukları Nehir (15) ve Doruk (13) için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin yakınları, baba ile çocukların arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.