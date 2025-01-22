Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuklarına Uğurlandı
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şenol, Mina ve Gülçin Akişli, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı. Törene birçok yerel yönetici ve vatandaş katıldı.
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şenol, Mina ve Gülçin Akişli, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.
Pendik Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile üyeleri taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından cenazeler, defnedilmek üzere Orhanlı Mezarlığı'na götürüldü.