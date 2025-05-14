Kartalkaya Otel Yangını Komisyonunda Tartışmalar

(TBMM) - Kartalkaya'daki otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis araştırma komisyonunda vefat eden yurttaş sayısının açıklanma saatine ilişkin tartışma yaşandı. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un vefat sayılarının AK Parti kongresinin tamamlanmasının ardından açıklandığını hatırlatması üzerine Komisyon Başkanı Altınok, "İnsanların acısı üzerine siyaset yapmayın. Başkanım, diye mensubu olduğum değerlere de hakaret edilmesine nasıl razı olabilirim? Bizim arkadaşlarımızın sesinin çıkmamasını da anlamıyorum" dedi. Başkan'ın tepkisi üzerine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da, "Ben o sürece yakınen şahit oldum. Bunu ifade etmezsem başta reisin vebalini üstüme almış olurum. Orada kimin öldüğü, ulaşılamadığı biliniyor ama adli süreçlerin açıklanmasının belli bir prosedürü olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

"Bolu Kartalkaya Mevkinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyonun on beşinci toplantısında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sunum yaptı. Aydın'a Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak eşlik etti.

Yangının çıktığı oteller bölgesi ve Bolu merkezine olan uzaklığına ilişkin bilgi veren Vali Aydın, Kartal I, Kartal II ve Grand Kartal otellerinin 1971 yılından günümüze ruhsat ve mevzuata uygunluk için yaptığı başvurular ve aldığı belgelere ilişkin süreçleri komisyona aktardı.

Altınok: Başkanım diye mensubu olduğum değerlere de hakaret edilmesine nasıl razı olabilirim

Komisyonda DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve İYİ Parti Çanakkale Milletveli Rıdvan Uz, Vali Aydın'ın 'Vefat listeleri benim elimdeydi' sözleri üzerine, listelerin ne zaman kendisine geldiğini ve Duygu Can'a listelere bakarak bilgi verdiğinde saatin kaç olduğunu sordu. Toplu bir liste olmadığını ve vefat sayılarının sürekli güncellendiğini belirten Vali Aydın'a Komisyon Başkanı Altınok destek verdi.

İYİ Partili Uz'un yangının çıktığı gün AK Parti Ankara 8. İl Olağan Kongresi olduğunu ve son vefat sayılarının kongre bittikten sonra açıklandığını hatırlatması üzerine Başkan Altınok Uz'un sözlerine tepki gösterdi. Başkan Altınok, "Böyle bir şey insanlık boyutuyla da düşünülecek bir şey değil. İnsan olmanın onuru gereği öyle bir şeye ihtimal vermem. Ne olduğunu bilmiyorum ama öyle bir şey olmasını kabullenemem. Bu algıyı yaratmaya kalkanlar da insanlıktan nasibini almamıştır. Bu tartışmayı doğru bulmuyorum. İnsanların acısı üzerine siyaset yapmayın, böyle siyaset olmaz. Kafanızda oluşturduğunuz senaryolarla ifade etmeniz çok doğru değil. Başkanım diye mensubu olduğum değerlere de hakaret edilmesine nasıl razı olabilirim? Bizim arkadaşlarımızın sesinin çıkmamasını da anlamıyorum yani. Elinizde herhangi bir şey olmadığı halde bunu AK Parti'ye mal etmenizin de insaf sınırlarını aşan bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Köksal: Burada ifade etmezsem başta reisin vebalini üstüme almış olurum

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da Başkan Altınok'a destek vererek, "Ben o sürece yakınen şahit oldum. Bunu burada ifade etmezsem başta reisin vebalini üstüme almış olurum. İçimiz yanmış. Orada kimin öldüğü, ulaşılamadığı biliniyor ama adli süreçlerin açıklanmasının belli bir prosedürü olduğunu hepimiz biliyoruz. Kimliklerin tespit edilmesi lazım" dedi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Başkan Altınok, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Vali Aydın, yangına müdahale süreçlerine ilişkin bilgi verdi.